Как по ключевым запросам в Яндекс.Директе понять потребности клиентов и как очистить семантику от мусора

От того, какую семантику вы соберете, зависит, попрут ли у вас продажи в Директе. Как отделить целевые ключи от мусора, как понять, что за потребность стоит за каждым запросом и как не облажаться при определении спроса в Яндексе – разбираемся в этой статье.

Умный директолог внимательно анализирует все ключи в кампании. Упоротый парсит всё, что под руку попадет. На самом деле просто ленится, ибо схема как отделить мусор от годных запросов в Директе очевидная и любой хоть сколько-нибудь опытный специалист знает эти вещи.

Ну а начинающие мастера — мотайте на ус. В этом материале я сделал «дорожную карту» по работе с семантикой в Яндексе.

В чем дело

Как обычно идет процесс сбора сем. ядра? Директолог собирает базовые фразы (они же маски), закидывает их в парсер типа Key Collector, на выходе получает тонну словосочетаний, как-то связанных с продуктом.

Дальше это хозяйство либо группируется, либо запускается по принципу 1 к 1 (одна фраза — одно объявление). Ну и уже по ходу идет чистка от мусора — нерелевантных запросов. Как правило, это информационные потребности.

Понятное дело, дополнительной работы с минус-списком после запуска кампании никак не избежать, но можно заранее чуть упростить себе жизнь, сэкономить время на этом неблагодарном занятии. То есть сразу же отсечь всю «чернуху» и пробить сомнительные фразы.

На поиске информационные запросы = 99,9% слива бюджета. В РСЯ в ряде случаев они выстреливают, но в поисковых кампаниях упаси вас боже включить их в семантику.

Все знают про добавки «фото / видео», «своими руками», «инструкция», «скачать» и т.д.

А есть неочевидные вещи. Они касаются высокочастотников по названию товара или услуги. Обычно эти ВЧ фразы берутся во фразовом соответствии с помощью кавычек.

Например, «отопление в частном доме». Раз человек им интересуется, хочет что-то заказать. Ничего подобного!

[Лайфхак] Как определить потребность по запросу

Рассмотрим историю с отоплением.

Забиваем в поисковик, смотрим. Рекламный блок пропускаем, нас интересует Топ SEO-выдачи, что за материалы там стоят.